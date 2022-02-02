Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Прем’єр Британії Джонсон прибув в Україну і зустрівся із президентом Зеленським (оновлено)
Прем’єр Британії Джонсон прибув в Україну і зустрівся із президентом Зеленським (оновлено)
«Як Путін нападе, то треба захищатись». Репортаж з тренувань батальйону територіальної оборони Києва
«Як Путін нападе, то треба захищатись». Репортаж з тренувань батальйону територіальної оборони Києва
Лавров направив США, ЄС та Канаді послання щодо неподільності безпеки
Лавров направив США, ЄС та Канаді послання щодо неподільності безпеки
ГоловнаКультура

Активісти домоглися скасування концерту Басти в Одесі

Російський репер не тільки відвідував окупований РФ Крим, а й виступав на концерті "возз'єднання" у Москві.

Активісти домоглися скасування концерту Басти в Одесі
Фото: facebook.com/IBiZA.Odessa

В Одесі скасували анонсований на 14 лютого концерт російського репера Василя Вакуленка (Басти). Це сталося завдяки позиції активістів.

Як розповів один із них – Дем'ян Ганул, після анонсу виступу Басти в одеському ресторані "Облака" він звернувся з проханням скасувати концерт, оскільки російський артист не тільки відвідував Крим з порушенням українського законодавства, а й виступав на концерті "возз'єднання" у Москві.

"Я особисто зустрівся з одеським ресторатором Андрієм Зарічанським. Дізнавшись, що Вакуленко має антиукраїнську позицію, Андрій прийняв вірне рішення скасувати концерт. Чудово, що в Одесі є бізнесмени, які чують суспільство та мають чітку патріотичну позицію", – зазначив Дем'ян Ганул.

Торік Василь Вакуленко (Баста) дав в Україні низку концертів, зокрема в Києві, Одесі та Харкові. Його виступи відбулися на тлі протестів і спроб активістів зірвати концерти. Зокрема, наприкінці 2021 року в Києві перед концертом у нічному клубі Stereo Plaza Басті влаштували коридор ганьби.

Як відомо, в січні 2018 року Міністерство культури України включило російського репера Басту до списку осіб, які загрожують національній безпеці нашої країни. Реперові було заборонено в'їзд на три роки, термін заборони сплив у 2020 році. Тож Мінкультури вилучило його зі списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України. 

У червні 2021 року СБУ направила пропозиції Міністерству культури та інформаційної політики про повернення російського репера Василя Вакуленка (Баста) до списку осіб, що загрожують національній безпеці.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також