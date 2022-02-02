Активісти домоглися скасування концерту Басти в Одесі

Російський репер не тільки відвідував окупований РФ Крим, а й виступав на концерті "возз'єднання" у Москві.

В Одесі скасували анонсований на 14 лютого концерт російського репера Василя Вакуленка (Басти). Це сталося завдяки позиції активістів.

Як розповів один із них – Дем'ян Ганул, після анонсу виступу Басти в одеському ресторані "Облака" він звернувся з проханням скасувати концерт, оскільки російський артист не тільки відвідував Крим з порушенням українського законодавства, а й виступав на концерті "возз'єднання" у Москві.

"Я особисто зустрівся з одеським ресторатором Андрієм Зарічанським. Дізнавшись, що Вакуленко має антиукраїнську позицію, Андрій прийняв вірне рішення скасувати концерт. Чудово, що в Одесі є бізнесмени, які чують суспільство та мають чітку патріотичну позицію", – зазначив Дем'ян Ганул.

Торік Василь Вакуленко (Баста) дав в Україні низку концертів, зокрема в Києві, Одесі та Харкові. Його виступи відбулися на тлі протестів і спроб активістів зірвати концерти. Зокрема, наприкінці 2021 року в Києві перед концертом у нічному клубі Stereo Plaza Басті влаштували коридор ганьби.

Як відомо, в січні 2018 року Міністерство культури України включило російського репера Басту до списку осіб, які загрожують національній безпеці нашої країни. Реперові було заборонено в'їзд на три роки, термін заборони сплив у 2020 році. Тож Мінкультури вилучило його зі списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України.

У червні 2021 року СБУ направила пропозиції Міністерству культури та інформаційної політики про повернення російського репера Василя Вакуленка (Баста) до списку осіб, що загрожують національній безпеці.