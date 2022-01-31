Помер режисер і сценарист Віктор Мережко, який підтримував окупацію Криму

Його життя і творчість тривалий час були тісно пов’язані з Україною.

Увечері 30 січня стало відомо про смерть відомого радянського та російського кіноактора, режисера і сценариста Віктора Мережка. Йому було 84 роки.

За словами доньки режисера, в грудні Мережко почав задихатися. Близькі припустили, що у нього коронавірус, але він відмовився звертатися до лікарів і зайнявся самолікуванням.

Коли Мережка змусили пройти комп'ютерну томографію, з'ясувалося, що у нього одна легеня уражена на 90%, а друга на 95%.

Медики за тиждень змогли йому очистити легені до 65%. Лікарі робили оптимістичні прогнози, але раптом у нього віднялася нога. Вирішили робити термінову операцію, після якої стан Мережка почав погіршуватися. Режисер три тижні провів у реанімації, 31 січня його повинні були перевести в палату.

Життя і творчість Віктора Мережка тривалий час були тісно пов’язані з Україною. Він народився у липні 1937 року на хуторі Ольгінфельд (тепер Азовського району) Ростовської області Російської РФСР. 1952 року разом з родиною переїхав на батьківщину батька у село Руська Поляна під Черкасами. Вивчив українську мову і закінчив українську школу.

Намагався вступити до Київського політехнічного інституту на факультет кіноінженерів, але не витримав вступних іспитів. Поїхав до Львова, де успішно закінчив Український поліграфічний інститут (1961). У 1968 закінчив Всесоюзний державний інститут кінематографії.

Автор сценаріїв кінокартин "Здрастуй і прощай!", "На вас чекає громадянка Никанорова", "Трясовина", "Рідня" та ін. За його сценаріями в Україні створено фільми "Сліпий дощ" (1969, т/ф), "Тигри на льоду" (1971), "Польоти уві сні і наяву" (1982), "Якщо можеш, прости…" (1984), "Самотня жінка бажає познайомитись" (1987). Грав Філіпича у стрічці "Якщо є вітрила" (1969).

У 2014 році Віктор Мережко зайняв проросійську позицію та підтримав окупацію Криму Росією. У липні 2017 року Служба безпеки України заборонила йому в'їзд до країни.

Як повідомляли, вранці 30 січня стало відомо, що у Москві у віці 85 років після тривалої хвороби помер відомий актор Леонід Куравльов.