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Вийшов фільм про історію тюрми НКВС у Дрогобичі

Телепрем’єра "Тюрми на Стрийській" відбулася на 24 регіональних каналах "Суспільного мовлення".

Вийшов фільм про історію тюрми НКВС у Дрогобичі
Нині будівлю колишньої тюрми НКВС займає фізико-математичний факультет Дрогобицького педуніверситету
Фото: facebook.com/DocNoteFilms

Відбулася теле- та онлайн-прем’єра стрічки "Тюрма на Стрийській". Фільм присвячений маловідомій історії комуністичних злочинів – катуванням та масовим вбивствам у тюрмі НКВС у Дрогобичі, правда про які почала виходити назовні лише у 90-ті роки минулого століття.

Стрічка побачила світ на студії документальних фільмів DocNoteFilms. Телепрем’єра відбулася на 24 регіональних каналах "Суспільного мовлення".

В основі проєкту – дослідження, проведені командою DocNoteFilms у липні 2021 року. 17 інтерв’ю з документальними героями – це свідчення дослідників, істориків та родичів закатованих, що дозволяють відтворити широку картину звірств та репресій радянської системи на "звільнених територіях" Західної України – як у 1939-41, так і після німецької окупації, з 1944 року. 

Серед документальних героїв, зокрема, один з організаторів ексгумаційних робіт на території колишньої тюрми НКВС, голова Трускавецького відділення всеукраїнського Товариства "Меморіал" Мирон Бучацький, член молодіжної ОУН, керівник юнацької боївки УПА на Дрогобиччині, колишній в’язень ГУЛАГу Микола Петрущак, донька арештованої у тюрмі на Стрийській в 1946–1947 рр. дрогобичанки Дарії Пітулей Наталія Стасюк та інші.

Нині будівлю займає фізико-математичний факультет Дрогобицького педагогічного університету. Її спорудили ще за часів Австро-Угорської імперії. Коли у 1919 році Галичина перейшла під владу Польщі, будинок залишився повітовим судом. Більшість суддів становили поляки, але були й українці. Так тривало двадцять років – до першого вторгнення радянських військ. Тоді ця будівля стала місцем катувань і поховань сотень безвинних жертв.

Тривалий час страшна історія будівлі зберігалася лише у переказах місцевих мешканців, проте у 1990 році свідчення уцілілих жертв та очевидців трагедії дали поштовх розслідуванню, і на вимогу містян почалися дослідження території навколо університету.

Знайдені останки 486 людей 1991 року були поховані у чотирьох спільних могилах на міському цвинтарі. Проте нові розкопки у 2018-2019 роках виявили ще 78 жертв – і напевно, це також не остаточна цифра.

Фото: facebook.com/DocNoteFilms

Фото: facebook.com/DocNoteFilms

Фото: facebook.com/DocNoteFilms

Подивитися фільм цілком можна за цим посиланням.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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