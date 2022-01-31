Національний художній музей починає продаж NFT-токенів

1 лютого 2022 року компанія STAMPSDAQ у співпраці з Національним художнім музеєм України розпочинає продаж ліцензованих NFT-токенів за мотивами творів з колекції музею. Про це повідомила прес-служба NAMU.

Програмісти, дизайнери і мистецтвознавці понад три місяці працювали над створенням анімованої NFT-колекції українського мистецтва. Колекція включатиме такі полотна: “Маскарад” та “Автопортрет” Всеволода Максимовича, “Жінка з квітами” Олександра Мурашко, “Міст. Севр” Олександри Екстер, “Козак Мамай” Петра Рибки. Кожен з об'єктів включатиме в себе анімаційні та звукові елементи. Наприклад, музика до картини “Козак Мамай” з’явилася у співпраці з музичним колективом “Хорея Козацька”. Лідер гурту, народний артист України Тарас Компаніченко написав та виконав варіацію на тему відомої української пісні "У полі (Гречкосій)" на вірші Якова Щоголева. Ця музика звучить у фоні NFT версії картини “Козак Мамай” в ступені рідкісності “унікальний”.

Ці твори в форматі NFT можна буде придбати з 1 лютого на торговому майданчику STAMPSDAQ у 5-ти ступенях рідкісності: звичайний, рідкісний, суперрідкісний, ультрарідкісний та унікальний. Ціна одного NFT-токену коливатиметься від 25 до тисячі доларів США на первинному ринку залежно від категорії рідкості та аукціонного попиту.

Крім самого NFT арту, залежно від ступеня рідкісності, покупець сможе отримати бенефіти: квитки до музею, екскурсію постійною експозицією музею, тематичну екскурсію по періоду відповідно до придбаного NFT-зображення, приватну екскурсію музеєм з лекцією про придбаний твір у форматі NFT.

Операції на майданчику STAMPSDAQ здійснюються в криптовалюті MATIC (токен блокчейна Polygon, що торгується за ціною 1,55 долара США на 24 січня 2022, з 6,9 мільярдами в обігу). Проте на сайті також доступна опція придбання NFT-арту за фіатні гроші за використанням звичайних банківських карт через платіжний шлюз Stripe.

Незалежно від ступеню рідкісності придбаного NFT арту, всі токени захищені законом, а смарт-контракти записані на блокчейні Polygon.

Музей планує поповнювати NFT-колекцію на торговому майданчику STAMPSDAQ щодва тижні. Так, з другої половини лютого планується випуск серії NFT арту за мотивами творів Миколи Пимоненка «Київська квіткарка» (1908), «Ідилія» (1908) та ін.

Нагадаємо, у грудні 2021 засновник "Вікіпедії" Джиммі Вейлз продав найпершу сторінку сайту, на якій було написано "Hello, World!", у вигляді NFT-токену за 750 тисяч доларів.