Джиммі Вейлз продав найпершу сторінку "Вікіпедії" у вигляді NFT-токену за $750 тисяч

Засновник "Вікіпедії" Джиммі Вейлз продав найпершу сторінку сайту, на якій було написано "Hello, World!", у вигляді NFT-токену за 750 тисяч доларів.

Про це повідомляється на сайті аукціону Christie.

Найперша сторінка "Вікіпедії"

Разом з токеном Вейлз продав комп'ютер iMac, з якого він вперше запустив безкоштовну енциклопедію у мережу; його оцінили у 187,5 тис. доларів.

iMac Джиммі Вейлза

Отримані кошти Вейлз планував направити на благодійність та соціальну мережу WT.Social, яку він запустив у 2019 році.

Після продажу NFT-токену сторінку "Вікіпедії" з 2001 року буде розміщено в інтернеті. Її можна буде переглянути та відредагувати, як і всі сторінки платформи. Але через п'ять хвилин після внесення змін сторінка повертатиметься у вихідний стан.

Власник токена може закрити доступ до цієї сторінки або заборонити її редагувати.