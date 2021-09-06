ПриватБанк виставить на продаж портфель безнадійних карткових кредитів на 700 млн грн

Наглядова рада ПриватБанку затвердила рішення щодо організації продажу права вимоги за портфелем карткових кредитів загальною сумою понад 700 млн грн.

Як повідомила пресслужба банку, згідно з умовами продажу, учасникам ринку буде запропоновано портфель понад 90 тисяч "безнадійних" кредитів.

Зазначається, що умови продажу будуть максимально чесними та прозорими - права вимоги за таким портфелем будуть запропоновані на голландському аукціоні та включатимуть лише тіло кредиту та нараховані відсотки. До участі у конкурсі будуть допущені лише професійні компанії.

"ПриватБанк у рамках програми скорочення проблемної заборгованості державних банків уперше в історії запропонує права вимоги за кредитним портфелем професійним компаніям на ринку. Мова виключно про кредити, класифіковані як безнадійні", - зазначила заступник голови правління ПриватБанку з питань управління ризиками Лариса Чернишова.

За її словами, протягом багатьох місяців банк проводив роботу з клієнтами з погашення заборгованості, використовуючи всі законні інструменти, включаючи можливості реструктуризації, а також інструменти примусового стягнення. Наразі аналіз очікуваних грошових потоків підтверджує, що витрати банку на подальше супроводження портфеля з урахуванням судових зборів перевищуватимуть очікувану ціну продажу.

За інформацією пресслужби банку, портфель для продажу включає кредити, списані за рахунок сформованих резервів під кредитні збитки, при цьому позичальники не мають іншої заборгованості перед банком, окрім заборгованості за кредитною карткою, та не користуються його розрахунковими та депозитними послугами.