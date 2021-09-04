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Залишки на Єдиному казначейському рахунку в серпні зросли у 6 разів, - Шмигаль

До держбюджету за перші 8 місяців цього року надійшло на 106 млрд грн більше, ніж торік.

Залишки на Єдиному казначейському рахунку в серпні зросли у 6 разів, - Шмигаль
Денис Шмигаль
Фото: www.kmu.gov.ua

Залишки на Єдиному казначейському рахунку зросли у серпні у шість разів і станом на перше вересня склали 57,5 млрд грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами голови уряду, до держбюджету за перші 8 місяців цього року надійшло на 28 млрд грн більше від плану та на 106 млрд грн більше, ніж торік.

"Виконання бюджету відбувається за рахунок відновлення економіки, сприятливої зовнішньої кон'юнктури та більш ефективній роботі податкової та митниці", - наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, міжнародні резерви НБУ вперше за дев'ять років уперше перевищили 30 млрд доларів. За словами заступника голови Нацбанку України Сергія Ніколайчука, золотовалютні резерви України можна вважати адекватними за критерієм МВФ.

Віра Касіян
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