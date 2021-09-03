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Міжнародні резерви НБУ вперше за дев'ять років перевищили $30 млрд

"Резерви можна вважати адекватними за критерієм МВФ".

Міжнародні резерви НБУ вперше за дев'ять років перевищили $30 млрд
Фото: twitter.com/AlexsVMartyn

Міжнародні резерви Національного банку вперше з 2012 року перевищили 30 млрд доларів.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку України Сергій Ніколайчук, пише "Інтерфакс-України".

"Резерви можна вважати адекватними за критерієм МВФ", - сказав він під час виступу на Українському фінансовому форумі.

Кілька років тому саме такий цільовий рівень золотовалютних резервів для України назвав тодішній постпред МВФ в Україні Йоста Люнгман. На той час їх розмір становив всього 18 млрд доларів.

Станом на 1 січня 2021 року рівень золотовалютних резервів перебував на восьмирічному максимумі - 29,133 млрд доларів, але потім скоротився і на 1 серпня (останні офіційні дані) зменшився до 28,958 млрд доларів.

Під кінець серпня Україна отримала від МВФ 2,7 млрд доларів у вигляді спеціальних прав запозичення.

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