Міжнародні резерви НБУ вперше за дев'ять років перевищили $30 млрд

Міжнародні резерви Національного банку вперше з 2012 року перевищили 30 млрд доларів.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку України Сергій Ніколайчук, пише "Інтерфакс-України".

"Резерви можна вважати адекватними за критерієм МВФ", - сказав він під час виступу на Українському фінансовому форумі.

Кілька років тому саме такий цільовий рівень золотовалютних резервів для України назвав тодішній постпред МВФ в Україні Йоста Люнгман. На той час їх розмір становив всього 18 млрд доларів.

Станом на 1 січня 2021 року рівень золотовалютних резервів перебував на восьмирічному максимумі - 29,133 млрд доларів, але потім скоротився і на 1 серпня (останні офіційні дані) зменшився до 28,958 млрд доларів.

Під кінець серпня Україна отримала від МВФ 2,7 млрд доларів у вигляді спеціальних прав запозичення.