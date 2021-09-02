​Україна погасила третю серію єврооблігацій, випущених під час реструктуризації 2015 року

Залишилось ще шість.

Україна у середу, 1 вересня, погасила третю серію єврооблігацій, випущених під час реструктуризації 2015 року.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Загальна сума платежу становила понад 1,3 млрд доларів, з них 974 млн доларів - погашення єврооблігацій і 335 млн доларів - процентні платежі за єврооблігаціями з терміном погашення у 2021-2027 роках.

Випуск євробондів з погашенням у 2021 році загальною сумою 1,409 млрд доларів було здійснено у 2015-16 роках із процентною ставкою 7,75% на рік.

В липні 2020 року Мінфін викупив частину єврооблігацій на 435 млн доларів.

Нагадаємо, що у 2015 році Україна реструктуризувала зовнішній борг за 13 випусками єврооблігацій на загальну суму 15 млрд доларів. Домовленість передбачала списання близько 3 млрд доларів і відстрочку виплати 8,5 млрд доларів основної суми боргових зобов'язань на чотири роки.

Утримувачі 13 випусків облігацій отримали нові облігації через клірингові системи. Згідно з умовами обміну, прибутковість нових облігацій становила 7,75% річних і з терміном погашення з 2019-го по 2027-й.

Крім того, умовами обміну передбачено випуск державних деривативів (варантів), виплати за якими прив'язані до темпів росту ВВП України.