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SkyUp відкрив продаж квитків на рейси "Київ - Лодзь"

Польоти виконуватимуться з 20 вересня по понеділках і середах.

SkyUp відкрив продаж квитків на рейси "Київ - Лодзь"
Фото: facebook/Skyup-airlines

Найбільший український лоукостер SkyUp оголосив про розширення карти польотів. Так, з 20 вересня авіакомпанія виконуватиме рейси "Київ - Лодзь".

Квитки вже доступні на сайті компанії, повідомляє пресслужба SkyUp.

"Польоти виконуватимуться двічі на тиждень: щопонеділка й щосереди. Вильоти як із Києва, так і зворотні з Лодзі заплановані на зручний вечірній час", - сказано в повідомленні. 

Як відомом, станом на 1 вересня Польща не відкрила свої кордони для українців, проте деякі категорії громадян мають право відвідувати країну ( це ті, у яких є карта поляка або дозвіл на роботу в країні).

Раніше повідомляли, що SkyUp перевдягне стюардес у штани і кросівки. Планувалося, що пасажири побачать бортпровідниць у новій формі восени цього року.

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