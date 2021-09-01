Ексімбанк США пообіцяв Україні позики на $3 млрд

Міністерство економіки України та Експортно-імпортний банк США підписали меморандум про взаєморозуміння.

На сайті Мінекономіки повідомляється, що він передбачає співпрацю за проєктами в інфраструктурній галузі, сільськогосподарській сфері, енергетиці та цифровій економіці України.

Сторони планують опрацювати можливості використання середньо- та довгострокових гарантій, а також прямих позик Ексімбанку США для фінансування американського експорту в Україну щонайменше на 3 млрд доларів.

"Ми сподіваємося, що зможемо реалізувати проекти на загальну суму, яка буде значно більшою, ніж зазначені 3 млрд доларів. Для нас важливо стратегічно розвинути співпрацю з Ексімбанком США, перетворити її на одну з опор трансформації України та посилити нашу співпрацю з фінансовими інституціями ЄС та міжнародними фінансовими інституціями. Ми сподіваємося, що партнери з США стануть надійною фінансовою опорою такої співпраці", - зазначив з цього приводу міністр економіки Олексій Любченко, який підписав документ від імені України.

З американської сторони підписантом став виконавчий президент Джеймс Барроу.

За словами Любченка, під час підготовки до підписання документу було проведено низку спільних консультацій, під час яких розглянуто комплекс проектів щодо безпекової та економічної трансформації України, декарбонізації, реалізації інфраструктурних проєктів.

Нагадаємо, у 2019 році уряд Володимира Гройсмана вів переговори з Ексімбанком про закупівлю 40 нових локомотивів для "Укрзалізниці", але в 2020 році залізниця відмовилася від них.