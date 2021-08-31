Корея зобов'язала Google і Apple дозволити сторонні платіжні системи в Play і App Store

Такий закон - перший у світі.

Парламент Південної Кореї у вівторок, 31 серпня, ухвалив законопроєкт, який зобов'язує Apple і Google дозволити використання сторонніх платіжних систем в їхніх магазинах мобільних додатків.

Про це пише Yonhap.

Поправки до закону про телекомунікаційний бізнес забороняють власникам таких магазинів вимагати використання розроблених ними платіжних систем. Також забороняється затримувати процес модерації додатків.

Подібний закон - перший у світі.

Його було ухвалено на фоні все більшої уваги до дій Google та Apple на ринку мобільних екосистем. Розробники у всьому світі ставлять під сумнів ексклюзивні системи оплати, виступаючи проти їх високих комісії та вимагаючи дозволити інші платіжні системи.

У 2020 році американська компанія Epic додала в мобільну версію шутеру Fortnite власну платіжну систему, що дозволила обійти комісію Apple і Google, після чого гру негайно видалили з App Store і Play. Зараз ця справа розглядається в суд.

У липні 2020 року 36 американських штатів і округ Колумбія подали колективний позов проти Google через 30%-у комісію в Play.

Південна Корея має великий мобільний ринок. За даними Корейської асоціації мобільного інтернету, загальний обсяг продажів у магазині Google Play в 2020 році становив 5 трильйонів вон (4,2 мільярда доларів США), а у App Store - 1,6 трильйона вон.

Представники Google та Apple вважають, що ухвалений закон погано позначиться на бізнесі компаній та безпеці клієнтів, що можуть стати жертвами шахраїв.