Гендиректор Apple отримав від компанії бонус на $750 млн

Акції на ще майже 10 млн доларів Кук пожертвував на благодійність.

Генеральний директор Apple Тім Кук отримав понад п'ять мільйонів акцій технологічного гіганта на 10-річчя своєї роботи у компанії.

Про це йдеться у звіті компанії до наглядової комісії США з цінних паперів та бірж (SEC), передає ВВС.

Він продав більшість цих акцій за понад 750 мільйонів доларів. Тім Кук також пожертвував акції Apple на суму майже 10 млн доларів на благодійність. Одержувач невідомий. Раніше Кук заявляв, що пожертвує усі свої статки на благодійність.

Його бонус в акціях прив'язаний до ціни акцій Apple у порівнянні з іншими компаніями за фондовим індексом S&P 500. Це частина угоди 2011 року, коли він очолив Apple після Стіва Джобса.

За інформацією Apple, акції компанії зросли на 191,83% за останні три роки. Тому Тім Кук мав право на премію.

Також ціна акцій Apple зросла на 1200% з того часу, як він став виконавчим директором 24 серпня 2011 року.

Компанія, яка випустила iPhone, iPad та MacBook, зараз має ринкову ціну майже $2,5 трлн.

Минулого року Кук погодився на новий пакет оплати праці, який діятиме до кінця 2026 року.

За даними Bloomberg Billionaire's Index, статки пана Кука становлять близько 1,5 млрд доларів.