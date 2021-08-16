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Скільки буде коштувати найдешевший MacBook?

Скільки буде коштувати найдешевший MacBook?
Фото: fainaidea.com

Корпорація Apple приступила до фінальної стадії розробки нового покоління MacBook Air. Вихід новинки анонсований на середину 2022 року і його презентують як самий бюджетний з усієї лінійки комп'ютерів бренду. Хоча за тією інформацією, яку вже оприлюднили в ЗМІ, бюджетним він буде тільки в контексті цінника - а ось його функціональні можливості вражають.

Що відомо про анонсований ноутбук?

В першу чергу виробник буде дивувати оновленими дизайнами і яскравими фарбами. Корпуси будуть пофарбовані в яскраві кольори - в яких вже сьогодні можна купити Аймак 2021 року. Точно палітру не оголосили, можливо, це будуть хітові пурпурний, жовто-канарковий і небесно-блакитний кольори. Також виробник швидше за все відмовиться від свого фірмового відтінку «Сірий космос», але залишить золотистий. Сам корпус стане набагато тонше і буде плоским, що дозволить зменшити його вагу. Також очікується, що зміниться механізм відкривання кришки і новинка вийде з новими петлями. Традиційно корпус буде виготовлений з переробленого алюмінію, а завдяки меншій товщині комп'ютер стане значно легше.

Зараз корпорація активно працює над створенням 3-нанометровій технології процесорів, і можливо вона з'явиться вже в цьому поколінні Макбук Ейр. Але вже точно відомо, що буде використовуватися оновлений чіпсет, створений на базі доопрацьованого першого «яблучного» М1. Він отримає ще більшу продуктивність і швидкодію.

Значні зміни торкнуться екрану, це буде єдина miniLED-панель, без окремої IPS-матриці. Новий дисплей дозволить поліпшити якість картинки, зробити її більш реалістичною і насиченою.

Також за попередньою інформацією у лептопа збільшиться час автономної роботи, а замість звичного проводового зарядного пристрою буде використовуватися безконтактна магнітна індукційна зарядна система MagSafe.

Ціна питання

Скільки буде коштувати комп'ютер, точно поки невідомо. Але інсайдери повідомляють, що є два варіанти розвитку ситуації: або з продажів знімуть MacBook Air 2020 року і новинка повністю займе його нішу і збереже вартість в 999 доларів; або ж новий комп'ютер буде коштувати близько тисячі доларів, а лептопи з минулого лінійки трохи подешевшають.

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