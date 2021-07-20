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Уряд пообіцяв купити ноутбуки для 60 тис. вчителів

Очікувана вартість одного комп'ютера - 20 тисяч гривень.

Уряд пообіцяв купити ноутбуки для 60 тис. вчителів
Фото: Александр Ратушняк

Уряд планує до кінця року купити ноутбуки для 60 тис. вчителів. На це в державному бюджеті закладено 980 млн гривень.

Про це повідомляється на сайті міністерства освіти та науки.

"Цього року ми забезпечимо понад 60 тисяч вчителів якісною технікою. Ця ініціатива зараз - одна з пріоритетних, над якою ми працюємо спільно з МОН... Наша мета - зробити так, щоб у кожного вчителя був власний персональний комп’ютер, доступ до швидкісного інтернету та ще більше можливостей для навчання дітей", - заявив з цього приводу міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Чиновники обіцяють, що це будуть комп'ютери високої якості.

"З урахуванням співфінансування та очікуваної вартості ноутбука у 20 тис. грн планується закупівля понад 60 тис. ноутбуків за цією субвенцією. Така вартість розрахована за результатами консультацій із вендорами та після аналізу ринку", - йдеться в повідомленні.

Ноутбуки купуватимуть на засадах співфінансування. Для Києва, обласних бюджетів та великих міст частка співфінансування становитиме 30%, для малих міст - 10%, для сіл і селищ - 5%.

Розподіл ноутбуків буде здійснюватися між закладами освіти, у яких наявна кількість персональних комп’ютерів є меншою, ніж кількість педагогічних працівників. В першу чергу потрапляють великі школи з кількістю учнів від 250 осіб та опорні заклади з кількістю учнів від 200 осіб.

Кількість ноутбуків на школу залежить від того, скільки вони мають зараз. Наприклад, якщо в якійсь школі є 25 персональних комп'ютерів на 30 вчителів, то для неї дозволяється придбати 5 ноутбуків - не більше і не менше.

Нагадаємо, що за даними Державної служби статистики, в закладах загальної середньої освіти України працює близько 440 тисяч вчителів.

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