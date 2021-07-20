П’ята частина абітурієнтів не склала ЗНО з історії

"З точки зору суспільствознавчого компоненту наші діти демонструють більш загрозливі і більш невтішні результати ніж ті, які демонструють з математики".

Майже 20% абітурієнтів не склали зовнішнє незалежне оцінювання з історії України.

Про це повідомив керівник Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко, передає Укрінформ.

"Майже 20% наших абітурієнтів не склали тест з історії України. Це діти, які абсолютно не володіють картографічними вміннями. І які абсолютно не орієнтуються в історичній хронології, не в тому понятті - що, де, коли і як відбувалося, а вони не здатні розташувати події, між якими відстань 10-20 років", - сказав Бойко.

Він зазначив, що ці діти не здатні аналізувати елементарну діаграму і співвідносити дату на ній з варіантом відповіді. За його словами, такі абітурієнти, здобувши повну загальну середню освіту в умовах незалежності, не спроможні пригадати або пам'ятати чотири канонічні події, які привели до незалежності України.

"З точки зору суспільствознавчого компоненту наші діти демонструють більш загрозливі і більш невтішні результати ніж ті, які демонструють з математики", - сказав Бойко.

Раніше повідомляли, що кожен третій учасник ЗНО не впорався із завданням з математики за 9-й клас.