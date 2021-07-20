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Смертність на водоймах в Україні б’є рекорди: від початку липня потонули 265 людей

Здебільшого люди гинуть через купання напідпитку чи у не обладнаних для цього місцях.

Смертність на водоймах в Україні б’є рекорди: від початку липня потонули 265 людей
Фото: Виталий Мирошниченко

З початку року на водоймах країни загинуло 808 осіб. Лише від початку липня в Україні потонули 265 людей, що майже на 100 більше, ніж за аналогічний період торік.

Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Так, з початку липня на водоймах країни загинуло 265 українців,із них 36 дітей. За аналогічний період минулого року загинуло 166 людей, із них 16 неповнолітніх.

Рятувальники вважають, що через ці показники можна робити висновки про рекордну смертельну статистику на воді цього року.

Також у відомстві додали, що попри застереження, люди ігнорують найелементарніші правила поведінки на воді.

Раніше рятувальники закликали "вмикати мозок біля водойм".

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