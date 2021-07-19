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П’ятеро людей загинули у ДТП з вантажівкою в окупованому Криму

Вантажівка вилетіла на зустрічну смугу, де протаранила п'ять легковиків.

П’ятеро людей загинули у ДТП з вантажівкою в окупованому Криму
Фото: bigkyiv.com.ua

Поблизу Севастополя в окупованому Криму сталася аварія за участі шести автомобілів. Внаслідок ДТП п’ятеро людей загинули, ще троє госпіталізовані. 

Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на окупаційне МВС.

Аварія трапилася сьогодні приблизно о 17:55. 

"За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля скоїв зіткнення з автомобілями Mercedes і Daewoo, потім з автомобілем Renault, який він протягнув приблизно метрів 700, потім вантажівка скоїла зіткнення з автомобілями Hyundai і Nissan. Далі вантажівка скоїла наїзд на дорожнє металеве огородження та з'їхала з дороги в лісові насадження. В результаті ДТП п'ятеро людей загинули, ще троє отримали поранення, госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.

Стан госпіталізованих оцінюється як задовільний, важких травм у них немає. 

Окупаційні силовики відкрили кримінальну справу через порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів.

Нагадаємо, на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Солонка у Львівській області сьогодні сталася ДТП за участю трьох транспортних засобів. Внаслідок зіткнення 2-річна дівчинка загинула на місці події, ще двоє дітей та двоє дорослих з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні.

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