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На Волині легкове авто з 12 людьми врізалось у дерево, загинули троє

В машині знаходились п'ятеро дорослих і семеро дітей.

Фото: vl.npu.gov.ua

У неділю ввечері в Волинській області сталася ДТП, в якій загинули троє людей.

На сайті обласного управління Національної поліції повідомляється, що близько 19 години біля села Печихвости (Луцький район) легковий автомобіль Ford Focus, в якому знаходились 12 осіб (у тому числі семеро дітей), з'їхав на узбіччя та врізався в дерево.

Двоє доросли та одна дитина загинули на місці події, решту пасажирів госпіталізували в найближчому місті Горохові з травмами та забоями.

Фото: vl.npu.gov.ua

Фото: vl.npu.gov.ua

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, що 12 липня під Києвом легкове авто з 16 людьми перекинулося на дах. Тоді загинули водій і 7-річний хлопчик.

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