У салоні зокрема було семеро дітей віком від 6 до 16 років.

Поліція Київської області встановлює обставини смертельної ДТП, яка трапилася ввечері 11 липня у Бориспільському районі.

За даними правоохоронців, перекинулася легківка Vоlkswagen Golf, в салоні якої перебувало 16 осіб.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

"На автодорозі сполученням Мартусівка-Проців в межах села Ревне Бориспільського району 33-річний водій не впорався з керуванням автомобіля Vоlkswagen-Golf, здійснив виїзд на праве ґрунтове узбіччя та перекинувся на дах. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди керманич та 7-річний хлопчик від отриманих травм загинули на місці події. Загалом в автомобілі перебувало 16 чоловік, 7 із яких діти віком від 6 до 16 років", - сказано в повідомленні.

Встановлено, що 11 липня компанія із 16-ти осіб відпочивала в селі Проців Бориспільського району та близько 20-ї години поверталася додому на автомобілі.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Автомобіль поміщено на майданчик тимчасового тримання.

У поліції зазначають, що стосовно батьків буде складено адміністративні матеріали за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Спочатку рятувальники повідомляли, що в автомобілі перебувало 12 людей, зокрема, 4 дитини. Згодом у пресцентрі ДСНС уточнили, що в авто, яке перекинулося, перебувало 13 людей.

"11 липня о 21 год. 20 хв. поблизу с. Ревне Бориспільського району внаслідок перекидання легкового автомобіля на дах (в автомобілі перебувало 12 осіб, з них 4 дитини) загинуло 2 особи, з них 1 дитину та 3 осіб госпіталізовано до лікарні, з них 2 дитини. Для деблокування від ДСНС залучалося 8 осіб та 2 одиниці техніки", - сказано в повідомленні.

Згодом в головному управлінні ДСНС у Київській області уточнили, що внаслідок перекидання авто дві особи загинуло та 11 постраждало.

ДТП сталася на автодорозі між селами Ревне та Вороньків Бориспільського району.

"По прибуттю встановлено, що внаслідок ДТП легковий автомобіль «Volkswagen Golf» перекинувся на дах. В авто перебувало 13 людей (7 дітей та 6 дорослих). Водій та 1 дитина загинули на місці. Рятувальниками проведено деблокацію загиблих та потерпілих", - сказано в повідомленні.

11 осіб, серед яких шестеро дітей та п’ятеро дорослих, госпіталізовано до центральної районної лікарні Борисполя.

Як повідомляли, 7 липня в Яремчі автомобіль зірвався з обриву, загинули чотири людини.