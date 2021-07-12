П'ятьох нападників на відділ міліції у Красному Лимані в 2014 році судитимуть за бандитизм

В Донецькій області заочно судитимуть п'ятьох чоловіків, які в 2014 році захопили відділок міліції у Красному Лимані та забрали звідти велику кількість зброї.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Їм закидають вісім статей Кримінального кодексу України: викрадення людей (ч. 2 ст. 146 ККУ), розбій (ч. 3 ст. 187), створення злочинної організації (ч. 1 ст. 255), бандитизм (ст. 257), незаконне заволодіння транспортним засобом (ч. 3 ст. 289), захоплення будівлі міліції (ст. 341), погроза вбивством працівникам правоохоронних органів (ч. 1, 2 ст. 345), захоплення працівників правоохоронних органів як заручників (ст. 349).

У квітні 2014 року під час російської окупації міста Лиман представниками незаконних збройних формувань п'ятеро місцевих мешканців віком від 30 до 57 років почали займатися розбійними нападами на громадян, захоплювали адміністративні будівлі, місцеві підприємства, державні установи та організації.

Крім того, вони викрали із приміщення Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області начальника кримінальної міліції та начальника сектору карного розшуку. Підозрювані у бандитизмі вивезли їх на тимчасово окуповану території області, де завдавали заручникам чисельні тілесні ушкодження, погрожували їм та членам їх родин вбивством, після чого викрали 124 пістолети ПМ, 2 автомата АКСУ та 2 гвинтівки, а також 6400 патронів різного калібру, які перебували на балансі міськвідділу.

Нагадаємо, що Красний Лиман перебував під окупацією протягом квітня - травня 2014 року. На початку червня місто було звільнене, а у 2016 році Верховна Рада в рамках декомунізації перейменувала його в Лиман.