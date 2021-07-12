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У неділю окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат серед українських захисників немає.

У неділю окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North”

Протягом неділі, 11 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Бойових втрат серед українських захисників немає, повідомляє пресцентр ООС.

Так, у районі Пісків бойовики двічі обстріляли українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Новоселівки російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік населеного пункту Нью-Йорк бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Широкиного ворог обстрілював українські позиції з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Авдіївки - з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Крім того, в районі проведення операції ОС було зафіксовано два прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

Станом на 7:00 12 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, в суботу, 10 липня, окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат в лавах української армії не було.

У п’ятницю, 9 липня, на Донбасі було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців.

Унаслідок ворожих обстрілів загинув український військовослужбовець. Крім того, один військовий отримав поранення, ще двоє – бойове травмування. Воїнів доправлено до лікувального закладу.

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