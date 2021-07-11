Окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню

Протягом суботи, 10 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу Миронівського окупанти застосовували артилерійські системи калібру 122-мм.

Неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог двічі здійснював обстріли з артилерійських систем калібру 122-мм і гранатометів різних систем.

Неподалік Широкиного російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Світлодарська ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У районі населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших захисників з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Золотого-4 противник застосовував протитанковий ракетний комплекс.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 3 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українських військових немає.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 07:00 неділі, 11 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, протягом п’ятниці, 9 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Внаслідок ворожих обстрілів загинув український військовослужбовець. Крім того, один військовий отримав поранення, ще двоє – бойове травмування. Воїнів доправлено до лікувального закладу.