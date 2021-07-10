У ЗСУ назвали ім'я загиблого під Золотим українського бійця

Фото: 24 ОМБр

Вбитим учора під Золотим українським захисником є старший солдат Володимир Яськів. Він загинув під час чергування та стеження за противником, коли окупанти почали масований обстріл з кулеметів, гранатометів, протитанкових ракет та мінометів 82-го калібру, повідомили на сторінці 24 ОМБр ім. Короля Данила в Facebook

"Ворогу була надана адекватна відповідь з дозволених засобів озброєння для придушення вогневих точок противника. Але під час зміни позиції старшим солдатом Яськівим сталося непоправне...ворожий снайпер смертельно поранив Володимира. Характер поранення виявився несумісним з життям", - повідомили в пресслужбі бригади.

Побратими та командування підрозділу, де Володимир служив півтора роки, згадують його як порядного, сміливого, працьовитого та кваліфікованого військовослужбовця, який завжди проявляв розумну ініціативу та був надійною підтримкою для своїх командирів.

Фото: 24 ОМБр Володимир Яськів

"Володимир Богданович Яськів народився 29 липня 1977 року і був родом з селища Великі Бірки, що на Тернопільщині. Невдовзі мав відзначати своє 44-річчя. Він назавжди залишиться в нашій пам'яті, як Герой, що віддав своє життя за нашу державу, за вільну та незалежну Україну. Вічна пам'ять тобі, Воїне!" – додали побратими.

Нагадаємо, що за вчора ворог відкривав вогонь 13 разів. Одна людина загинула, двоє отримали бойове травмування, ще один військовий був поранений.