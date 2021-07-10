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Прикордонники не підтвердили, що російський репер Моргенштерн в Україні, - ЗМІ

Речник ДПСУ не може підтвердити чи спростувати цей факт.

Прикордонники не підтвердили, що російський репер Моргенштерн в Україні, - ЗМІ
Моргенштерн
Фото: Радио "Комсомольская правда"

Державна прикордонна служба України не підтвердила і не спростувала цю інформацію про те, що російський репер Алішер Валєєв (Моргенштерн) перебуває в Україні.

Про це пише Українська правда з посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Я не радив би сприймати слова і відео окремих постатей, де вони говорять про перебування в Україні як доконаний факт, що вони перебувають на території України", – сказав він.

Речник прикордонників додав, що не може підтвердити чи спростувати факт перебування "Моргенштерна" в Україні, оскільки інформацію про перетин кордону третіми особами розголошувати заборонено.

Водночас він наголосив, що прикордонники діють в межах наданих їм повноважень при пропуску громадян через державний кордон.

Видання зазначає, що своїми даними, Валєєв не перетинав кордон України.

Моргенштерн спровокував скандал під час виступу в Одесі в грудні 2019 року. У місті було оголошено траур за загиблими в пожежі в Одеському торгово-економічному коледжі. Репер назвав це "показухою" та закликав проводити перевірки пожежної безпеки.

20 квітня Моргенштерн заявив, що скасовує заплановані концерти в Києві, Харкові та Запоріжжі, тому що йому "страшно їхати в Україну", де "починаються якісь штуки не надто прикольні". Концерти були заплановані на 3 червня в Києві, 4 червня - в Харкові і 6 червня - в Запоріжжі. Вартість квитків доходить до 4,5 тис. гривень.

29 квітня Міністерство культури й інформаційної політики внесло Моргенштерна до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. До такого кроку Мінкульт вдався за поданням Служби безпеки.

17 червня стало відомо, що співак подав позов до Служби безпеки України через заборону в’їжджати в Україну.

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