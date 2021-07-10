Прокурори ОГП підготували апеляцію на це рішення.

Фото: detective-info.com.ua

Печерський районний суд Києва пом'якшив запобіжний захід “вору у законі” Сергію Олійнику, відомого у кримінальних колах як “Умка”.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Тримання під вартою без альтернативи внесення застави строком до 18 липня 2021 року замінили нічним домашнім арештом.

Прокурори ОГП підготували апеляцію на це рішення. “Прокурорами Офісу Генерального прокурора підготовлено апеляційну скаргу на рішення суду про зміну запобіжного заходу особі, яка підозрюється у поширенні злочинного впливу в суспільстві у статусі “вора в законі” на прізвисько “Умка” (ч. 3 ст. 255-1 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

Cайт Detective-Info пише, що 9 липня 2021 року слідчий суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк задовольнив клопотання захисту підозрюваного. Він, зокрема, санкціонував звільнення “Умки” з-під варти, зобов'язав його перебувати вдома з 22:00 до 07:00.

Фото: detective-info.com.ua

Фото: detective-info.com.ua

Нагадаємо, у травні під час обшуків у затриманих 19 травня "ворів в законі" Умки (справжнє ім'я - Сергій Олійник) і Лаші Свана (справжнє ім'я - Лаша Джачвліані) було знайдено більш ніж 3,2 млн доларів так званого общаку. Їх затримали, інкримінуючи встановлення злочинного впливу, вчинене особою, яка перебуває у статусі "вора в законі" (ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України).

Крім грошей, поліцейські вилучили дорогі транспортні засоби, холодну та вогнепальну зброю з набоями, а також понад 60 одиниць коштовних ювелірних виробів.

Поліція називає Умку і Лашу Свана найвпливовішими українськими "ворами в законі".

Умка Дніпропетровський, "коронований" у 2014 році, та Лаша Сван, "вор в законі" з 1995 року, контролювали криміналітет одразу в кількох областях: Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону.

Кримінальна відповідальність за встановлення або поширення злочинного впливу особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі "вора в законі", набула чинності в Україні з червня 2020 року, після ухвалення відповідних змін у законодавство.

14 травня РНБО ухвалила рішення про санкції проти 557 "злодіїв в законі" та 111 кримінальних авторитетів - іноземців.