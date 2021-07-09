Російський репер Моргенштерн стверджує, що попри заборону в’їхав в Україну

На відео він заявляє, що його "медовий місяць триває" і що він із дівчиною "в Україні".

Російський репер Моргенштерн (Алішер Валєєв) розмістив у соцмережах відео, у якому стверджує, що наразі перебуває в Україні. Співак наразі перебуває у переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці країни.

Відеоролик він оприлюднив сьогодні у Istagram.

На ньому співак разом зі своєю нинішньою нареченою на фоні соняшникового поля заявляє, що його “медовий місяць триває” і що він із дівчиною “в Україні”.

Дата та місце зйомки невідомі.

29 квітня Міністерство культури й інформаційної політики внесло Моргенштерна до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. До такого кроку Мінкульт вдався за поданням Служби безпеки.

20 квітня Моргенштерн заявив, що скасовує заплановані концерти в Києві, Харкові та Запоріжжі, тому що йому "страшно їхати в Україну", де "починаються якісь штуки не надто прикольні". Концерти були заплановані на 3 червня в Києві, 4 червня - в Харкові і 6 червня - в Запоріжжі. Вартість квитків доходить до 4,5 тис. гривень.

Моргенштерн спровокував скандал під час виступу в Одесі в грудні 2019 року. У місті було оголошено траур за загиблими в пожежі в Одеському торгово-економічному коледжі. Репер назвав це "показухою" та закликав проводити перевірки пожежної безпеки.

17 червня стало відомо, що співак подав позов до Служби безпеки України через заборону в’їжджати в Україну.