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На Чернігівщині воєнком попався на $1200 хабаря за непризов до армії

Офіцерові та його спільнику загрожує від 5 до 10 років з конфіскацією.

Чернігівські поліцейські викрили військового комісара на вимаганні хабаря за непризов на службу у Збройні сили України.

За повідомленням пресслужби Національної поліції, 1200 доларів США неправомірної вигоди вимагав районний військовий комісар від місцевої мешканки. За цю суму обіцяв владнати питання щодо непризову її сина на строкову військову службу.

Фото: mvs.gov.ua

"З метою приховування протиправної діяльності фігурант залучив посередника, саме через нього отримував кошти за свої послуги. Поліцейські задокументували два факти отримання воєнкомом неправомірної вигоди по 600 доларів США", - сказано в повідомленні.

Наразі вирішується питання про повідомлення офіцеру та його спільнику про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.

Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Раніше на Харківщині головна лікарка попалася на хабарі за висновок про непридатність призовника до служби. Свої "послуги" вона оцінила у 12 тисяч гривень та 700 доларів.

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