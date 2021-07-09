У червні СБУ заблокувала понад 70 кібератак на органи влади

Основними типами виявлених атак були: з'єднання з серверами, спроби отримання несанкціонованого доступу, атаки на вебдодатки та шкідливе ПЗ.

Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ у червні 2021 року припинили та нейтралізували 76 кібератак на інформаційні системи органів державної влади.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що здебільшого основними типами виявлених атак були: з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server); спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack); атаки на вебдодатки (Web App Attack); шкідливе програмне забезпечення (Malware) та інші.

У СБУ нагадали, що на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події у режимі реального часу і дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки.

Потенційно критичні події безпосередньо обробляються аналітиками безпеки, що дає змогу оперативно виявляти, реагувати та запобігати загрозам у національному кіберпросторі.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше близько 200 американських компаній постраждали від кібер-атаки, яку пов’язують з російськими хакерами.