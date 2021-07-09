Київський апеляційний суд відклав засідання у справі Вербицького та Луценка

Київський апеляційний суд 8 липня мав розглянути апеляційні скарги адвокатів стосовно фігурантів справи про викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка Сергія Мисливого та Юрія Новотного щодо їхнього арешту. Проте суд відклав засідання до вересня.

Адвокат одного з обвинувачених звернувся до суду щодо перенесення розгляду апеляційних скарг у зв’язку з неучастю його підзахисного в засіданні. Суд зазначив, що участь обвинувачених не є обов’язковою.

“Адвокат Ружанський, захисник обвинуваченого Новотного, заявив про те, що в залі судового засідання не присутній його підзахисний, то суд повідомляє про те, що участь обвинуваченого, відповідно до нового закону, в даному провадженні не є обов’язковою. Суд може прийняти рішення за заявою самого обвинуваченого, від нього такої заяви, як особисто, так і на відеоконференції, не надходило. Це право є особисте, воно не може бути делеговано захиснику, про те, щоб забезпечити його участь чи не забезпечити”, - зазначив під час засідання головуючий у розгляді клопотання суддя.

Захисник Леонід Ружанський також заявив про відсутність доказів того, що обвинуваченому Юрію Новотному повідомили про проведення засідання 8 липня.

Суд відклав засідання до вересня.

Нагадаємо, Сергія Мисливого та Юрія Новотного обвинувачують у викраденні та катуванні Юрія Вербицького та Ігоря Луценка в січні 2014 року, участі в злочинній організації та перешкоджанні мирним зібранням.Також Сергію Мисливому інкримінують убивство Юрія Вербицького, використання та підбурювання до підробки паспорта громадянина України.

У червні Бориспільський районний суд відклав засідання у справі Вербицького і Луценка на серпень через відсутність адвокатів обвинувачених.