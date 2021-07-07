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Обвинувачений у наїзді на майданівця Леонід Бібік не з’явився на засідання суду

Розгляд провадження відклали. 

У Печерському суді Києва 6 липня мало відбутися засідання у справі Леоніда Бібіка, учасника Майдану, якого обвинувачують у наїзді автівкою на іншого активіста Сергія Дідича, що призвело до смерті останнього. Бібік не з’явився на судове засідання.

Прокурор Офісу генерального прокурора Віктор Сидір та суддя печерського суду Олег Білоцерківець
Фото: Тетяна Безрук
Прокурор Офісу генерального прокурора Віктор Сидір та суддя печерського суду Олег Білоцерківець

У зв’язку із тим, що обвинувачений не прибув до суду і його явка є обов’язковою, суддя Олег Білоцерківець відклав розгляд провадження.

Проте у прокурора Офісу генеральної прокуратури Віктора Сидіра було два клопотання, які він не зміг заявити суду під час засідання і які суд, на думку прокурора, міг розглянути без обвинуваченого. Ці клопотання прокурор подав через канцелярію суду.

“Подається клопотання в першу чергу про надання дозволу на затримання з метою приводу обвинуваченого до суду для участі у розгляді клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та клопотання про оголошення у розшук обвинуваченого задля можливості здійснення ефективних розшукових дій Бібіка,” - заявив у коментарі для LB.ua прокурор Сидір. 

Разом з тим Віктор Сидір додав, що поліція не змогла встановити місцезнаходження обвинуваченого Бібіка. 

Нагадаємо, що суд над Леонідом Бібіком тривав з 2015 по 2016 рік, він потрапив під амністію. Однак рішення про амністію не набудо чинності, апеляційний суд скасувавйого і повернув справу в суд першої інстанції. За версією слідства ,18 лютого 2014 року Леонід Бібік намагався вирватися з оточення силовиків біля Маріїнського парку, побачив кинутий з відкритими дверима автомобіль ГАЗ, вирішив сісти за кермо, прорвати кордон внутрішніх військ та "Беркуту", а згодом виїхав на Інститутську. На своєму шляху в Кріпосному провулку він збив беркутівця, який отримав перелом ноги, а також збив насмерть активіста Сергія Дідича.

Тетяна Безрук
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