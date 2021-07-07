Обвинувачений у наїзді на майданівця Леонід Бібік не з’явився на засідання суду

У Печерському суді Києва 6 липня мало відбутися засідання у справі Леоніда Бібіка, учасника Майдану, якого обвинувачують у наїзді автівкою на іншого активіста Сергія Дідича, що призвело до смерті останнього. Бібік не з’явився на судове засідання.

Фото: Тетяна Безрук Прокурор Офісу генерального прокурора Віктор Сидір та суддя печерського суду Олег Білоцерківець

У зв’язку із тим, що обвинувачений не прибув до суду і його явка є обов’язковою, суддя Олег Білоцерківець відклав розгляд провадження.

Проте у прокурора Офісу генеральної прокуратури Віктора Сидіра було два клопотання, які він не зміг заявити суду під час засідання і які суд, на думку прокурора, міг розглянути без обвинуваченого. Ці клопотання прокурор подав через канцелярію суду.

“Подається клопотання в першу чергу про надання дозволу на затримання з метою приводу обвинуваченого до суду для участі у розгляді клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та клопотання про оголошення у розшук обвинуваченого задля можливості здійснення ефективних розшукових дій Бібіка,” - заявив у коментарі для LB.ua прокурор Сидір.

Разом з тим Віктор Сидір додав, що поліція не змогла встановити місцезнаходження обвинуваченого Бібіка.

Нагадаємо, що суд над Леонідом Бібіком тривав з 2015 по 2016 рік, він потрапив під амністію. Однак рішення про амністію не набудо чинності, апеляційний суд скасувавйого і повернув справу в суд першої інстанції. За версією слідства ,18 лютого 2014 року Леонід Бібік намагався вирватися з оточення силовиків біля Маріїнського парку, побачив кинутий з відкритими дверима автомобіль ГАЗ, вирішив сісти за кермо, прорвати кордон внутрішніх військ та "Беркуту", а згодом виїхав на Інститутську. На своєму шляху в Кріпосному провулку він збив беркутівця, який отримав перелом ноги, а також збив насмерть активіста Сергія Дідича.