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У Києві провели акцію солідарності з ув'язненим в Криму журналістом Радіо Свобода

На акції всі бажаючі мали нагоду написати Владиславові листи, які згодом будуть йому передані у СІЗО м. Сімферополя.

Фото: LB.ua

У центрі Києва провели акцію "Свободу Владиславу Єсипенку!" Захід приурочено до початку суду в окупованому Криму над українським політв’язнем, журналістом проєкту “Крим. Реалії” Радіо Свобода Владиславом Єсипенком.

Як повідомляє кореспондент LB.ua з місця події,у заході взяли участь кілька десятків людей.

Зазначається, що журналісти та правозахисники висловили солідарність із заарештованим у Криму колегою, якого окупаційна влада переслідує через його журналістську діяльність. На акції також виступила дружина журналіста Катерина Єсипенко.

Дружина Катерина
Фото: LB.ua
Дружина Катерина

На акції всі бажаючі мали нагоду написати Владиславові листи, які згодом будуть йому передані у СІЗО м. Сімферополя.

Організатори також закликали всіх взяти участь в онлайн-флешмобі. Для цього потрібно оприлюднити свої фото з портретом Владислава у соцмережах разом із хештегами #FreeYesypenko та #CrimeaisUkraine. У дописі має бути вказаний населений пункт, в якому зроблені ці фото. 

Антон Кориневич
Фото: LB.ua
Антон Кориневич

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Олег Сенцов
Фото: LB.ua
Олег Сенцов
Фото: LB.ua

Володимир Притула
Фото: LB.ua
Володимир Притула

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Володимир Жемчугов (справа)
Фото: LB.ua
Володимир Жемчугов (справа)

Фото: LB.ua

Дружина Катерина з донькою
Фото: LB.ua
Дружина Катерина з донькою

Електронні листи для Владислава необхідно надсилати на пошту info.crimeahrg@gmail.com.

Нагадаємо, що Єсипенка затримали 10 березня. Йому закидають збирання інформації "в інтересах спецслужб України за завданням офіцера діючого резерву 8-го відділу 5-го департаменту СЗР України полковника Кравчука В.А." та виготовленні саморобного вибухового пристрою.

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