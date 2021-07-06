У центрі Києва провели акцію "Свободу Владиславу Єсипенку!" Захід приурочено до початку суду в окупованому Криму над українським політв’язнем, журналістом проєкту “Крим. Реалії” Радіо Свобода Владиславом Єсипенком.
Як повідомляє кореспондент LB.ua з місця події,у заході взяли участь кілька десятків людей.
Зазначається, що журналісти та правозахисники висловили солідарність із заарештованим у Криму колегою, якого окупаційна влада переслідує через його журналістську діяльність. На акції також виступила дружина журналіста Катерина Єсипенко.
На акції всі бажаючі мали нагоду написати Владиславові листи, які згодом будуть йому передані у СІЗО м. Сімферополя.
Організатори також закликали всіх взяти участь в онлайн-флешмобі. Для цього потрібно оприлюднити свої фото з портретом Владислава у соцмережах разом із хештегами #FreeYesypenko та #CrimeaisUkraine. У дописі має бути вказаний населений пункт, в якому зроблені ці фото.
Електронні листи для Владислава необхідно надсилати на пошту info.crimeahrg@gmail.com.
Нагадаємо, що Єсипенка затримали 10 березня. Йому закидають збирання інформації "в інтересах спецслужб України за завданням офіцера діючого резерву 8-го відділу 5-го департаменту СЗР України полковника Кравчука В.А." та виготовленні саморобного вибухового пристрою.