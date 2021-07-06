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​В Одесі обвалилося перекриття в двоповерховому будинку, є жертва

Під завалом знайдено тіло власниці квартири 1938 року народження.

​В Одесі обвалилося перекриття в двоповерховому будинку, є жертва
Фото: ДСНС

В Одесі сьогодні вдень обвалилося перекриття у двоповерховому будинку, в результаті чого загинула людина.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"6 липня у м. Одеса по вул. Степова 34, в квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку сталося обрушення перекриття на площі 20 м кв. Під завалом знайдено тіло власниці квартири 1938 року народження", - йдеться в повідомленні.

Роботи по розбиранню завалу тривають.

Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 одиниці техніки.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, у березні в Одесі стався обвал у триповерховому будинку. Людей встигли відселити, коли в стіні з'явилася тріщина. Частини стіни впали на сусідній будинок, проваливши йому дах та зруйнувавши стіну. З пошкодженої квартири відселили мешканця. Він приєднався до людей, яких відселили раніше.

на початку лютого 2021 року в Одесі стався обвал у будинку на Польському узвозі, в червні 2020 року - на Ясній вулиці.

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