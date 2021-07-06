В Одесі загинув генерал ДПСУ, який чинив опір окупації Криму в 2014 році

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило про гибель генерала Валерія Курнікова.

В фейсбуці управління сказано, що він загинув "за трагічних обставин" в Одесі, не уточнюючи їх. За даними одеського видання УСІ, генерал відпочивав на морі з сім'єю, поплив на хвилеріз та потонув. Рятувальники витягнули його на берег, але медикам залишилося тільки констатувати смерть 55-річного чоловіка.

В ДПСУ вказують, що під час захоплення Криму росіянами у 2014 році Курніков згуртував довкола себе вірних присязі прикордонників і одним із перших почав називати ті події російською окупацією.

"В умовах, коли начальник регіонального управління відсутній, а начальник штабу – зрадник та проросійський агітатор, який саботував усю координацію з Києвом, Валерій Валерійович згуртував довкола себе прикордонників, які залишалися вірними присязі. Після того, як спецназ ГУР РФ захопив будівлю Азово-Чорноморського регіонального управління, Валерія Курнікова окупанти силою повалили прямо під час наради. Офіцера-прикордонника, який не корився окупантам, п’ятеро «іхтамнєтов» з кріслом винесли з другого поверху будівлі та територією Сімферопольського прикордонного загону, через плац, винесли за межі військової частини", - йдеться в повідомленні.

Після цього він допомагав вибиратися на материк сім'ям військовослужбовців.

Курніков почав службу у 1987 році в Середньоазіатському прикордонному окрузі під час подій в Афганістані. Проходив службу в тодішніх Північно-Західному, Кримському, Південному напрямках прикордонних військ України. Був останнім очільником Північного регіонального управління Держприкордонслужби та звільнився після його розформування. Також кілька років перебував на дипломатичній службі в посольстві України у Польщі.

Прощання з прикордонником відбудеться 6 липня в Одесі. Поховати ветерана ДПСУ Валерія Курнікова планують на Херсонщині.

Нагадаємо, що в кінці травня під час відпочинку в Єгипті втопився колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Віктор Гвоздь.