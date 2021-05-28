Ексголова Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув під час відпочинку в Єгипті

Віктор Гвоздь разом з дружиною перебували на відпочинку і займалися дайвінгом.

У п'ятницю, 28 травня, в Єгипті загинув колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Віктор Гвоздь.

Про це повідомляє видання Obozrevatel.

За попередньою інформацією, Віктор Гвоздь разом з дружиною перебували на відпочинку і займалися дайвінгом.

Після занурення Гвоздь не зміг виплисти. Рятувальники знайшли його, на березі провели серцево-легеневу реанімацію і оперативно доставили в лікарню.

Медики констатували смерть чоловіка. Гвоздю було 62 роки.

Нагадаємо, Гвоздь був призначений главою СЗР відразу після Майдану в лютому 2014 року. Його було звільнено указом Петра Порошенка 29 квітня 2016 року.