Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань затримали працівника одного із відділень Харківського районного управління поліції, який "продавав" посаду в ДБР.

Про це повідомляє пресслужба Держбюро.

За даними слідства, поліцейський запевнив мешканця Харкова, що начебто має зв’язки у конкурсній комісії і пообіцяв "посприяти" у працевлаштуванні до одного із підрозділів Теруправління ДБР у Полтаві. За свої "послуги" правоохоронець просив 5 тис. доларів США.

27 травня під час передачі першої частини хабаря у розмірі 2,5 тис. доларів поліцейського було затримано.

Тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання повідомлення затриманому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині затримали двох осіб, які за $3,5 млн обіцяли посаду голови ОДА.