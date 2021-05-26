Нацполіція відзвітувала про виконання санкцій РНБО проти "кримінальних авторитетів"

Десятьох примусово повернули в країни їхнього походження, 27-ми скасовано дозвільні документи на проживання в Україні.

Уже 27-ми представникам криміналітету зі списку санкцій РНБО анульовані дозвільні документи на проживання в Україні, десятьох примусово повернули до країн їхнього походження із забороною в'їзду на територію держави.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Серед них - уродженці Грузії та Вірменії, які підтримували зв'язки з представниками криміналітету не тільки в країнах свого походження, але і в різних регіонах України", - йдеться у повідомленні.

У переліку 17-х "авторитетів", яким скасували посвідки та інші дозвільні документи на проживання в Україні – кілька так званих "смотрящих" та уродженці різних країн. Усі вони підозрювані у кримінальних провадженнях, більшість із яких знаходиться у місцях позбавлення волі.

"Кожен із них буде відповідати за свої «вчинки» та нести відповідальність відповідно до українського законодавства. Їм інкримінують вчинення низки тяжких злочинів: встановлення та поширення злочинного впливу, створення злочинних організацій, розбої, викрадення людей, вимагання коштів тощо", - заявляють у Нацполіції.

Там додають, що робота щодо протидії поширення злочинного впливу кримінальних "авторитетів" із санкційного списку РНБО триває.

Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти 557 "злодіїв в законі" та 111 кримінальних авторитетів - іноземців. РНБО ухвалила рішення 14 травня.

Серед підсанкційних осіб - "вори в законі" Полікарп Джанелідзе, Андрій Недзельський, Сергій Лисенко, Георгій Хмелідзе, Асоян Нодар і Сергій Олійник. Санкції запроваджено безстроково.