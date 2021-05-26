Палатний заявив, що ветерана АТО примушували свідчити проти нього

Голова виконкому партії «УДАР Віталія Кличка» Артур Палатний заявив, що відносно нього та оточення продовжуються політичні репресії. Зокрема, сторонніх осіб примушують давати фальшиві свідчення проти нього. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook, коментуючи обшуки правоохоронців у ветерана АТО Михайла Маймана.

«Це банальні технології тиску, залякування та шантажу, добре відомі з часів Януковича», – вважає Палатний.

Він наголосив, що ці методи не допоможуть залякати «УДАР».

«Допомогти вони можуть хіба у знищенні власної репутації та довіри громадян, але вже точно не у залякуванні політичних конкурентів. За вікном вже інший рік та інше суспільство – загартоване Майданом, вакциноване від брехні та дешевих фейків», – зазначив Палатний.

Він також підкреслив, що за такого роду дії обов’язково настане відповідальність – як для замовників, так і для виконавців. І якщо для перших мова йде більше про політичну, то для прокурорів, слідчих та суддів - цілком реальна, передбачена тими кодексами і законами, якими вони мали б керуватися у своїй роботі.

«Повтору 2014-го року, коли злочинці втекли закордон, не буде. Цього разу уникнути покарання не вдасться нікому: ні замовникам, ні виконавцям. Це я вам обіцяю», - підсумував голова виконкому «Удару»

Як повідомляли ЗМІ, ветеран АТО Михайло Майман заявив, що покинув Україну через тиск правоохоронців, які хочуть отримати від нього свідчення проти мера Києва Віталія Кличка та голови виконкому партії «УДАР» Артура Палатного.