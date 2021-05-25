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Саміт ЄС вирішив розширити санкції проти Білорусі, - Меркель

Білоруській авіації заборонили літати над територією Євросоюзу.

Саміт ЄС вирішив розширити санкції проти Білорусі, - Меркель
Фото: EPA/UPG

Учасники саміту Євросоюзу прийняли рішення розширити економічні санкції проти Білорусі. У "чорний" список включені білоруські політики і організації, а також президент країни Олександр Лукашенко.

Про це заявила журналістам канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками саміту Євросоюзу, передає РБК-Україна.

"Ми зажадали від Білорусі негайно звільнити обох затриманих (одного із засновників Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і Софії Сапеги - ред.). Ми вважаємо, що Міжнародна організація цивільної авіації повинна терміново розслідувати інцидент (з екстреною посадкою літака компанії Ryanair - ред.)", - сказала Меркель.

За її словами, учасники саміту звернулися до глав МЗС Євросоюзу включити в санкційний список нових осіб і організації і прийняти рішення про нові цілеспрямовані економічні обмеження. Вона зазначила, що в" чорний "список вже включені"багато білоруських політиків і глава держави Лукашенко".

Також саміт ЄС ухвалив політичне рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти до Євросоюзу. Це сталося у відповідь на дії білоруського режиму з примусової посадки літака компанії Ryanair у Мінську.

Зазначимо, після посадки літака Протасевича затримали в Мінську. Разом з ним затримали його дівчину - громадянку РФ Софію Сапегу. Її заарештували на два місяці.

Нагадаємо, з півночі 26 травня Україна припинить авіасполучення з Білоруссю.

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