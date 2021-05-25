МЗС відповіло на ноту протесту Білорусі через припинення авіасполучення

"Не Україна створює проблеми у відносинах з Білоруссю, а навпаки".

У Міністерстві закордонних справ України відповіли на ноту протесту від посольства Білорусі в Україні через припинення авіасполучення між країнами..

В українському міністерстві вважають, що посольству Білорусі слід апелювати не до України, а до влади своєї країни, політика якої "стала небезпечною для решти країн світу".

Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

"Не Україна створює проблеми у відносинах з Білоруссю, а навпаки - деструктивна політика білоруської влади, яка порушує базові права людини, чинить репресії проти своїх та іноземних громадян, позбавляє країну державного суверенітету на користь Росії", - наголосив він.

У МЗС наголошують, що закриття авіасполучення з Білоруссю стало вимушеним, але вкрай необхідним кроком.

"Він має на меті гарантування безпеки та захист українських громадян. За прикладом України з міркувань безпеки низка інших країн ухвалила аналогічні рішення. Європейські авіакомпанії почали облітати білоруський авіаційний простір", - додав Ніколенко.

Речник українського МЗС наголосив, що "примусова посадка літака авіакомпанії Ryanair в Мінську під надуманим приводом, фактично взяття в заручники пасажирів цивільного рейсу та підступний арешт журналіста Романа Протасевича довели відсутність «червоних ліній» та непередбачуваність подальших дій білоруської влади".

Раніше сьогодні посольство Білорусі направило в Міністерство закордонних справ України ноту протесту після рішення про припинення авіасполучення між країнами.

У посольстві наголосили, що збиток від цього рішення понесе Україна і громадяни України і назвали припинення сполучення "авіаційною блокадою". В ноті також зазначається, що білоруська сторона розраховує, що це рішення буде скасовано "з урахуванням об'єктивного розгляду всіх обставин посадки літака Ryanair".

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська затримали колишнього головного редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку нібито після повідомлення про мінування.

У Ryanair заявили, що про загрозу на борту екіпажу рейсу авіакомпанію повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

Після цього європейські авіакомпанії почали літати в обхід Білорусі, а президент України Володимир Зеленський ініціював рішення про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправлення всіх авіарейсів в обхід її повітряного простору.