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Колишній голова правління ПриватБанку Дубілет виявився громадянином Ізраїлю

Адвокати заявили, що йому заборонено виїжджати в Україну.

Колишній голова правління ПриватБанку Дубілет виявився громадянином Ізраїлю
Фото: unian.net

Колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет має громадянство Ізраїлю.

Про це повідомив його адвокат Бойко, посилаючись на заяву підзахисного, яку той направив у Вищий антикорупційний суд.

"Він в черговий раз повідомив про своє місцезнаходження. Повідомив також про те, що протягом тривалого часу, а саме з 2017 року, проживає на території держави Ізраїлю. Крім того, останній повідомив, що є громадянином Ізраїлю, тобто на законних підставах проживає в цій країні", - сказав адвокат, пояснюючи неможливість очної участі Дубілета в судовому засіданні з обрання йому запобіжного заходу.

За його словами, у зв'язку з пандемією коронавірусу громадянам Ізраїлю зараз заборонено виїжджати в певні країни, середи яких і Україна.

Нагадаємо, що Олександр Дубілет був головою правління ПриватБанку до його націоналізації. Правоохоронні органи підозрюють його у причетності до виведення 8,2 млрд гривень з ПриватБанку перед його націоналізацією. Загалом на сьогодні до кримінальної відповідальності у цій справі притягнуто п’ятеро осіб. Крім Дубілета, це його заступники Володимир Яценко та Людмила Шмальченко та дві керівниці департаментів.

В кінці березня Дубілета оголосили в розшук, після чого він повідомив, що перебуває в Ізраїлі і не може приїхати в Україну.

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