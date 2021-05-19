Дубілет-старший заявив, що перебуває в Ізраїлі і не ховається від слідства

Прибути в Україну банкір не може через "військові дії і епідеміологічні обмеження".

Колишній голова правління "Приватбанку" Олександ Дубілет, якого НАБУ у березні оголосило у розшук, заявив, що не ховається від слідства й правоохоронні органи мають відомості про його місце перебування. Про це йдеться в офіційній заяві, котру LB.ua має у своєму розпорядженні.

"Причина цієї заяви - інформація, яка активно поширюється в ЗМІ, що я ховаюся від слідства, яке веде Національне антикорупційне бюро України за фактом нібито розкрадання коштів «Приват банку», а місце мого перебування слідчим не відомо. Дана інформація не відповідає дійсності", - заявив Дубілет-старший.

З його словами, детективам НАБУ і прокурорам САП відомо про його місцезнаходження, оскільки він направлял на їхнє ім'я "низку повідомлень про перебування і готовність виконувати процесуальні обов'язки".

"На даний момент я постійно проживаю в Ізраїлі. В країні я перебуваю на законних підставах і перебуваю на консульському обліку. Я виїхав до Ізраїлю задовго до нібито «вручення» мені підозри. Мій виїзд ніяк не пов'язаний з будь-якими кримінальними провадженнями. У мене не було будь-яких обмежень на пересування.

На сьогодні, у зв'язку із забороною уряду Ізраїлю, через військові дії і епідеміологічні обмеження, я не можу прибути в Україну. Протягом останніх 4 років я сумлінно брав участь у всіх слідчих діях і був на всі виклики слідчих", - йдеться в заяві Олексадра Дубілета.

При цьому він зазначив, що дізнався про вручення йому підозри і про розшук зі ЗМІ.

"Як тільки з'явилася інформація про розшук, я відразу ж поінформував НАБУ і САП про мою адресу в Ізраїлі і надав дані моїх адвокатів, а також завив про свою готовність виконувати процесуальні обов'язки.

Всього на адресу НАБУ і САП мною було направлено понад 10 різних повідомлень і заяв. Підписи на моїх зверненнях були завірені нотаріусом і консулом України в Ізраїлі. Також мною були направлені декілька клопотань з проханням провести мій допит. Всі мої звернення і клопотання залишилися без уваги. Всі ці листи, заяви, клопотання були отримані НАБУ/САП, про що є відповідні докази", - говорить колишній голова правління "Приватбанку".

"Я змушений через засоби масової інформації звертатися до слідства, оскільки процесуальні способи, передбачені законом, залишаються поза їхньою увагою.

Черговий раз підкреслюю, що я не ховаюся від слідства, а детективам і прокурорам відомо моє місцезнаходження. Підтверджую свою готовність виконувати процесуальні обов'язки. Прошу детективів НАБУ і прокурорів САП направляти мені процесуальні документи і здійснювати всі процесуальні дії, в тому числі допит, в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом та Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року", - заявив Дубілет.

Нагадаємо, Олександр Дубілет був головою правління Приватбанку до його націоналізації. Правоохоронні органи підозрюють його у причетності до виведення 8,2 млрд гривень з ПриватБанку перед його націоналізацією. Також він є підозрюваним за ще одним епізодом про виведення з ПриватБанку 136 млн гривень. Загалом на сьогодні до кримінальної відповідальності в обох епізодах притягнуто п’ятеро осіб. Крім Дубілета, це його заступники Володимир Яценко та Людмила Шмальченко та дві керівниці департаментів.