Для відродження Донбасу необхідна справедлива конкуренція і гарантії вільного переміщення капіталу, - Ігор Уманський

За оцінками Управління верховного комісара ООН з прав людини, через окупацію Донбасу Україна втратила понад 13 тис людей

Реінтеграція Донбасу має передбачати не лише повернення окупованих територій, а і їхнє відродження, а для цього необхідно розробити чітку програму, засновану на прозорих принципах.

Про це пише екс-міністр фінансів Ігор Уманський на своїй сторінці в Facebook.

Він нагадав, що за оцінками Управління верховного комісара ООН з прав людини, через окупацію Донбасу Україна втратила понад 13 тис людей, понад 28 тис мають поранення різного ступеня важкості, близько 1,5 млн осіб отримали статус внутрішніх переселенців.

Україна досі не контролює майже 410 км свого кордону з Російською Федерацією, а окупованими залишаються 17 тис. кв. км Донецької та Луганської областей. Втрачено понад 27% промислового потенціалу. Розірвано міжгалузеві зв'язки, маємо значні інфраструктурні й логістичні втрати.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, з непідконтрольної території вивезено устаткування понад 30 великих підприємств металургійної, машинобудівної, вугільної та хімічної промисловості.

«За розрахунками Віденського інституту економічних досліджень, для початку відновлення після деокупації Донбасу потрібно мінімум 21,7 млрд доларів. З них 44% – компенсація збитків, завданих підприємствам, 40% – вартість реабілітації людського капіталу, враховуючи вирішення проблем підірваного здоров'я мешканців Донбасу, 16% – збитки, завдані екології двох областей. Це без урахування відновлення соціальної і транспортної інфраструктури», - наголошує Ігор Уманський.

21,7 млрд доларів – це понад 40% зведеного бюджету України. Країна не має таких грошей, але за умови розробки комплексної програми реінтеграції, їх можна залучити з різних джерел.

«Державні кошти на відновлення будь-чого зазвичай розкрадаються, тому я пропоную мінімізувати це джерело. У першу чергу, Україна повинна залучити приватний капітал, у тому числі іноземний, і тут виникає чергове питання», - підкреслює екс-міністр.

Не менш важливим є питання: що саме необхідно відновлювати. Механічно відновлювати та модернізувати створені в 1950-1960-х роках виробничі потужності, що вичерпали свій ресурс та морально застаріли, немає сенсу.

«Час пустих концепцій про міфічні можливості минув. Україна має економічно перезаснувати Луганську та Донецьку області. Підкреслюю: не диверсифікувати галузі економіки, а побудувати інноваційну економіку за новими правилами, без шлейфа корупції та експлуатації державного бюджету у вигляді дотацій», - зазначає Ігор Уманський.

На його думку, потрібен своєрідний проєкт «Український Донбас 2.0», який передбачатиме, що потенціал регіону буде використовуватися для розвитку високотехнологічних та інноваційних галузей, цікавих світовим промисловим гігантам.

Але оскільки іноземні донори вже не раз стикалися з численними проблемами ведення бізнесу в Україні, вони навряд чи дадуть українській владі нові мільярди. Тому їх треба переконати, що інвестиції будуть захищені, а не «розпиляні».

«Що стосується економіки, центральна та місцева влада мають створювати умови для приватного інвестування. Механізми, а не гроші. Принципи та правила, а не гроші. Нагляд, а не гроші. Невтручання замість «допомоги», - пише екс-міністр.

Він наголошує, що для реалізації такої амбітної цілі перш за все треба необхідна команда, яка зможе запобігти розкраданню коштів і перетворити державу на гаранта приватних інвестицій.

«Ось кілька принципів, які сповідуємо я та моя команда: режим підвищеної безпеки на території Донбасу; встановлення єдиних правил гри для вітчизняних та іноземних компаній задля справедливої конкуренції; контроль за дотриманням правил; правовий захист інвесторів, у тому числі захист приватної власності», - зазначає Ігор Уманський.

Кріс того необхідно забезпечити створення комплексних умов для легкого початку бізнесу, максимальну прозорість процесів, мінімальне втручання держави в рух фінансових потоків, постійну робота міжнародних спостережних місій, гарантії вільного переміщення капіталу.

«За умови дотримання цих пунктів Україна має шанс швидко реінтегрувати окуповані території Донбасу. Не вкладаючи бюджетних грошей та не чекаючи, поки в Росії прокинеться сумління», - резюмує екс-міністр.