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Нардеп Аксьонов з "російським паспортом" склав присягу під крики "ганьба!"

Йому довелося виступати з ложі для гостей.

Колишній мер Добропілля Андрій Аксьонов, у якого нібито є паспорт Російської Федерації, офіційно склав присягу народного депутата України.

Однак присягу йому довелося виголошувати з ложі для гостей, оскільки трибуну Ради заблокували нардепи "Євросолідарності", "Голосу" та позафракційник Гео Лерос.

Фото: facebook.com/lozynskyi.roman

Парламентарії освистували Аксьонова та скандували "ганьба!" під час його виступу. У той самий час нардепи ОПЗЖ вітали Аксьонова і тиснули йому руку.

Фото: Скриншот відео

Віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк подала публічний запит до Служби безпеки, щоб з'ясувати, чи є в Аксьонова російський паспорт.

"Дозвольте мені теж сказати від президії Верховної Ради. Це дійсно дуже контроверсійне питання - прийняття присяги нардепом Аксьоновим... Я прошу врахувати це як публічний запит до голови Служби безпеки про те, чи дійсно володіє пан Аксьонов паспортом іншої країни", - сказала вона.

Кондратюк пообіцяла поінформувати про відповідь СБУ.

Нагадаємо, Аксьонов виграв довибори у Верховну Раду в одномандатному окрузі №50 у Донецькій області. Він отримав мандат Руслана Требушкіна, який за підсумками місцевих виборів у жовтні став мером Покровська.

Аксьонов раніше двічі обирався новодонецьким селищним головою - у 2008 році та 2010 році, а з 2015 року двічі вигравав вибори мера Добропілля.

Новоспеченому нардепу закидають проведення сепаратистського "референдуму" у 2014 році, наявність російського паспорта та "лікування" на території окупованого Криму, образу проукраїнських активістів і неповагу до загиблих воїнів АТО. Також проти нього відкрито кримінальну справу. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Нардеп з паспортом РФ: кого обрали в парламент на Донеччині".

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