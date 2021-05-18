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"Голос" вимагає аудиту діяльності Степанова на посаді міністра, - Кіра Рудик

На думку лідерки партії, міністр охорони здоров'я провалив три конкретні системні задачі.

"Голос" вимагає аудиту діяльності Степанова на посаді міністра, - Кіра Рудик
Фото: goloszmin.org

«Голос» добився відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я і тепер вимагатиме розслідування його діяльності. Про це заявила лідерка партії «Голос» Кіра Рудик.

За час пандемії коронавірусу Степанов не зміг вчасно забезпечити засобами захисту українських медиків, провалив масове тестування населення і вакцинацію, не забезпечив киснем в достатній кількості опорні лікарні, зазначила Рудик.

«Ми послідовно і системно рік боролися за те, щоб міністр охорони здоров’я Степанов пішов у відставку і сьогодні це сталося. Міністр охорони здоров'я провалив три конкретні системні задачі, які стояли перед ним: перше — це забезпечення масового тестування, друге — забезпечення лікарень киснем, і третє — забезпечення масової вакцинації, основна задача, яка в цьому році стояла перед міністром охорони здоров’я», — заявила політикиня.

Кіра Рудик наголосила, що самого звільнення з посади Степанова недостатньо. Слід провести ретельне розслідування його діяльності і «Голос» цього домагатиметься.

Відставка Степанова не означає автоматичне відновлення повноцінної боротьби з COVID-19 в Україні, тому до потенційних кандидатів на крісло очільника МОЗу «Голос» має конкретні вимоги.

«Наразі ми чекаємо нових кандидатів у міністри. Ми чекаємо, що ці люди прийдуть з аудитом міністерств і чітким конкретним планом, яким чином буде працювати їх міністерство надалі. До кандидата у міністри охорони здоров’я у нас є конкретні задачі: перше — провести системний аудит МОЗ, друге — скласти чіткий план вакцинації на наступні півроку і третє — зробити те, що вже роблять інші міністри охорони здоров’я по всіх країнах, це почати перемовини про закупку вакцин на наступний рік», — заявила Кіра Рудик.

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