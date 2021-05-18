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Рада завершила розгляд понад 800 правок до закону про земельні аукціони і ухвалила його в цілому

Разом з ухваленим раніше законом 2194 цей закон вносить поправки до Земельного кодексу. 

Рада завершила розгляд понад 800 правок до закону про земельні аукціони і ухвалила його в цілому
Фото: nus.org.ua

Верховна Рада завершила розгляд понад 800 правок до законопроєкту щодо земельних електронних аукціонів і ухвалила його в цілому. Документ дозволяє продавати земельні ділянки через електронні аукціони. 

За законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони" в цілому проголосували 272 народні депутати.

Від "Слуги народу" голоси віддали 230 нардепів, від "За майбутнє" - 6, "Голосу" - 14, "Довіри" - 18 і четверо позафракційних. 

"Цим проєктом пропонується запровадити обов’язковий продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони. Це забезпечить не тільки підвищення кількості проданих та орендованих об’єктів, а й їхні більші вартість та розмір орендної плати. Крім цього, продаж та передача в користування земельних ділянок через електронні торги забезпечить прозорість процедур, оскільки суб’єктивний вплив на земельні торги буде мінімізований та замінений автоматичними діями електронної системи", - йдеться у пояснювальній записці. 

Разом з ухваленим раніше законом 2194 цей закон вносить поправки до Земельного кодексу, проти яких активно виступала опозиція. Докладніше про те, що змінять ці законодавчі акти, читайте в матеріалі LB.ua "За шаг до запуска рынка земли: мифы и реальность". 

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