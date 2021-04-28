Верховна Рада завершила розгляд понад 3000 правок і ухвалила зміни до Земельного кодексу

Верховна Рада завершила розгляд понад 3000 правок до земельних законів. Голосування за поправки тривали з 16 березня. Нардепи також ухвалили законопроєкт 2194, що вносить зміни до Земельного кодексу в сфері управління та дерегуляції земельних відносин.

За документ проголосували 284 депутати. Голоси дали фракції "Слуга народу" (237), ОПЗЖ (7), "ЄС" (2), "За майбутнє" (8), "Голос" (7), "Довіра" (19), позафракційні - 4.

Під час голосування деякі члени фракції "Батьківщини" блокували трибуну, до них долучилася друга віцеспікерка Олена Кондратюк. Депутати тримали в руках картки для голосування.

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко повідомила, що зміни до Земельного кодексу "позбавляють українців права володіти своєю сільськогосподарською землею". За її словами, тепер:

сільськогосподарські землі без обмеження можуть продаватися іноземним юридичним та фізичним особам

право оренди може продаватися, передаватися в заставу без погодження з власником паю

немає поняття цінної землі, яку не можна продавати

переважне право купівлі землі сільськогосподарського призначення мають особи з дозволом на видобуток корисних копалин державного значення

Проти окремих положень законопроєктів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції найбільш активно виступали фракції "Батьківщина" та ОПЗЖ, які подали найбільшу кількість зауважень та пропозицій. Нардепи виступали проти дозволу на продаж землі іноземцям, втім парламент відхилив майже всі поправки. В "Слузі народу" правки називали "законодавчим спамом".

Документи викликали суперечки між нардепами через положення про дозвіл купівлі української землі іноземними структурами. Також у залі критикували пропозицію позбавити Держгеокадастр більшості функцій і лишити йому тільки ведення кадастру та дозволити продаж ділянок з особливою цінністю. Загалом законопроєкти покликані повернути у комунальну власність землі місцевих громад за межами населених пунктів.

Однією з найбільш спірних пропозицій документів було те, що вони фактично виключають заборону на придбання земельних ділянок іноземцями.

Увесь час розгляду поправок парламент не міг на чергових засіданнях голосувати за законопроєкти, тож за цей період було скликано декілька позачергових засідань. Попереду ще мають розглянути правки до закону про земельні аукціони - їх більше 500.