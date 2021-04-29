Киянам передали продуктові набори від Фонду Порошенка та волонтерів

За останні два тижні 7 тисяч наборів вже відправили в різні регіони України.

Голова Постійної комісії з питань охорони здоров’я Київради Марина Порошенко разом з однодумцями передала мешканцям столичного Лісового масиву продуктові набори. Це стало можливим завдяки зусиллям Фонду Порошенка, ГО «Справа Громад», волонтерів і всіх, хто долучився до збору коштів, повідомляє пресслужба "Європейської солідарності".

Пенсіонерки Деснянського району, які отримали набори, кажуть – не очікували такої уваги: «Нам уже й веселіше стало, правда. Знаємо, що про нас хтось думає, турбується і нам є до кого звернутися». Люди зауважують – зараз, під час пандемії і карантину, така підтримка особливо цінна.

«Цей набір з великою турботою і любов’ю для вас збирали наші волонтери. Серед них люди, які захищали Україну від російської агресії, молоді активісти, які будують європейську державу, наші депутати з Київради і Верховної ради України, активісти зі «Справи громад» і, безумовно, благодійний Фонд Порошенка», – сказала Марина Порошенко.

«Коли працює наш конвеєр, серед нас немає ні посад, ні титулів. Я хочу передати вам від кожного, хто вклав частину своєї душі і любові, побажання міцного здоров’я, добра і миру. Бережіть себе, а ми будемо робити все, щоб життя в Україні стало достойним для кожної людини», – додала вона.

За останні два тижні 7 тисяч наборів вже відправили в різні регіони України. Волонтери продовжують збирати продуктові набори. У Києві тисячу наборів отримають пенсіонери, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, ті, – хто через локдаун опинився у складних життєвих обставинах. Багато громадян із групи ризику змушені залишатись вдома і не можуть придбати найнеобхідніше, пояснюють ініціатори акції.

Загалом торік силами волонтерів, Фонду Порошенка та компанії Рошен понад 50 тисяч продуктових наборів отримали люди по всій Україні.