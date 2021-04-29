​"Слуга народу" визначиться з питанням звільнення голови МОЗ у травні, наразі розглядаються "деякі кандидатури", - Арахамія

"Я не можу вам сказати, оскільки в цьому разі два тижні перемиватимуть кістки бідним цим кандидатам"

Парламентська фракція "Слуга народу" обговорить питання звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова у травні.

Про це заявив лідер фракції Давид Арахамія, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас буде обговорення цього питання десь у десятих числах травня", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи підтримає фракція відставку міністра.

Арахамія зазначив, що сам він "ставиться до кандидатури Степанова позитивно". Водночас, за його словами, "з огляду на серію провальних обіцянок за планом вакцинації... мають бути ухвалені якісь рішення".

"Можливо, це буде просто попередження. Я не знаю, наскільки фатальним воно може бути", - зазначив голова фракції.

Арахамія також розповів, що на посаду міністра охорони здоров'я розглядають "деякі кандидатури", зокрема головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Прізвища інших можливих кандидатів лідер фракції назвати відмовився.

"Я не можу вам сказати, оскільки в цьому разі два тижні перемиватимуть кістки бідним цим кандидатам", - сказав Арахамія.

Голова фракції також спрогнозував кілька кадрових ротацій у Кабінеті міністрів.

Нагадаємо, питання відставки Степанова укотре постало на тлі не вельми швидкої вакцинації українців від коронавірусу. Про ініціювання його звільнення говорили майже в усіх політсилах. У квітні в парламенті почали збирати підписи за постанову про скликання позачергової сесії для розгляду цього питання.

27 квітня нардепка "Голосу" Ольга Стефанишина зазначила, що вже зібрано 130 підписів для відставки голови МОЗ, не вистачає лише 20-ти. А вже 28 квітня нардеп "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що необхідну кількість голосів зібрано.