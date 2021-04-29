"Батьківщина" готує звернення до Конституційного Суду щодо змін до Земельного кодексу, - Тимошенко

«Батьківщина» допоможе людям провести референдум, який скасує усі «земельні» закони. Про це заявила голова партії Юлія Тимошенко, виступаючи з трибуни парламенту.

«Всім зрозуміло, що вчора були ухвалені такі зміни до Земельного кодексу, через які Україна більше не впливатиме на свою сільськогосподарську землю. Тепер іноземні корпорації та банки зможуть купувати наші чорноземи, дозволяється знімати верхній шар родючих земель та продавати особливо цінні землі, а в людей будуть по-хамськи забирати землю і змушувати купувати її за ринковою ціною. Але «Батьківщина» так це не залишить, наша команда вміє і знає, як боротися», – зазначила Юлія Тимошенко.

За словами лідера партії, команда докладе всіх зусиль, щоб допомогти людям провести референдум, а також притягти до відповідальності тих, хто дозволив розпродаж землі.

«Ми допоможемо людям провести референдум, який скасує усі «земельні» закони. Ми знаємо, що нам будуть перешкоджати, але нам відомі всі технології, які готуються для того, щоб «злити» референдум, тож ми не дозволимо це зробити», – зауважила лідер «Батьківщини».

Крім того, вона повідомила, що найближчими днями через канцелярію передасть президенту список статей Конституції, які були порушені, коли ухвалювалися земельні закони. Адже, на її переконання, президент «буде відповідати за кримінальним кодексом за все, що він наробив в країні разом зі своєю бандою». Також «Батьківщина» підготує звернення до Конституційного Суду.