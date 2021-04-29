Андрія Коболєва звільнили з посади голови НАК "Нафтогаз України"
Андрія Коболєва звільнили з посади голови НАК "Нафтогаз України"
Новим главою НАК "Нафтогаз" став Вітренко (оновлено)
Новим главою НАК "Нафтогаз" став Вітренко (оновлено)
Кива заявив, що його наукового керівника звільнили з роботи, нардеп пообіцяв йому посаду міністра
Кива заявив, що його наукового керівника звільнили з роботи, нардеп пообіцяв йому посаду міністра
“Епіцентр” відкрив інноваційний Food Market з власним фудкортом
Новини компаній“Епіцентр” відкрив інноваційний Food Market з власним фудкортом
350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии
350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии
"Ширка" по-киевски: союз "Слуг", "ЕС" и "Майбаха" в столичном регионе
"Ширка" по-киевски: союз "Слуг", "ЕС" и "Майбаха" в столичном регионе
Держдеп США відреагував на зміну керівництва "Нафтогазу України"
Держдеп США відреагував на зміну керівництва "Нафтогазу України"
Київ виходить з локдауну з 1 травня
Київ виходить з локдауну з 1 травня
Зеленский, Путин и поиск бессмысленного разговора
Зеленский, Путин и поиск бессмысленного разговора
ГоловнаПолітика

"Батьківщина" готує звернення до Конституційного Суду щодо змін до Земельного кодексу, - Тимошенко

У партії хочуть притягти до відповідальності тих, "хто дозволив розпродаж землі".

"Батьківщина" готує звернення до Конституційного Суду щодо змін до Земельного кодексу, - Тимошенко
Фото: ba.org.ua

«Батьківщина» допоможе людям провести референдум, який скасує усі «земельні» закони. Про це заявила голова партії Юлія Тимошенко, виступаючи з трибуни парламенту.

«Всім зрозуміло, що вчора були ухвалені такі зміни до Земельного кодексу, через які Україна більше не впливатиме на свою сільськогосподарську землю. Тепер іноземні корпорації та банки зможуть купувати наші чорноземи, дозволяється знімати верхній шар родючих земель та продавати особливо цінні землі, а в людей будуть по-хамськи забирати землю і змушувати купувати її за ринковою ціною. Але «Батьківщина» так це не залишить, наша команда вміє і знає, як боротися», – зазначила Юлія Тимошенко.

За словами лідера партії, команда докладе всіх зусиль, щоб допомогти людям провести референдум, а також притягти до відповідальності тих, хто дозволив розпродаж землі.

«Ми допоможемо людям провести референдум, який скасує усі «земельні» закони. Ми знаємо, що нам будуть перешкоджати, але нам відомі всі технології, які готуються для того, щоб «злити» референдум, тож ми не дозволимо це зробити», – зауважила лідер «Батьківщини».

Крім того, вона повідомила, що найближчими днями через канцелярію передасть президенту список статей Конституції, які були порушені, коли ухвалювалися земельні закони. Адже, на її переконання, президент «буде відповідати за кримінальним кодексом за все, що він наробив в країні разом зі своєю бандою». Також «Батьківщина» підготує звернення до Конституційного Суду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також